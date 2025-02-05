"Неземная": Приянка Чопра появилась на обложке глянца в полупрозрачном платье без белья

Индийская и американская актриса, модель и певица Приянка Чопра, обладательница титула "Мисс мира-2000", снялась для обложки глянцевого журнала Harper’s Bazaar в полупрозрачном платье, передает NUR.KZ.

42-летняя Приянка украсила обложку мартовского выпуска журнала. Актриса появилась без белья в полупрозрачном черном платье, украшенном вышивкой и стразами.

Ярким акцентом образа стало колье в виде змеи на ее шее. Сдержанный макияж и объемная укладка завершили образ кинодивы.

Одним из первых прокомментировал публикацию супруг актрисы, американский певец и актер Ник Джонас.

"Так потрясающе", - написал он.

"Меня удивляет, что она неземная", "Королева", "Просто вау", "Она сила, она икона", "Не могу оторвать глаз", "Прекрасное фото", "Ошеломительно", - отозвались в комментариях восхищенные фанаты.