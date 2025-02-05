"Неземная": Приянка Чопра появилась на обложке глянца в полупрозрачном платье без белья
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Индийская и американская актриса, модель и певица Приянка Чопра, обладательница титула "Мисс мира-2000", снялась для обложки глянцевого журнала Harper’s Bazaar в полупрозрачном платье, передает NUR.KZ.
42-летняя Приянка украсила обложку мартовского выпуска журнала. Актриса появилась без белья в полупрозрачном черном платье, украшенном вышивкой и стразами.
Ярким акцентом образа стало колье в виде змеи на ее шее. Сдержанный макияж и объемная укладка завершили образ кинодивы.
Одним из первых прокомментировал публикацию супруг актрисы, американский певец и актер Ник Джонас.
"Так потрясающе", - написал он.
"Меня удивляет, что она неземная", "Королева", "Просто вау", "Она сила, она икона", "Не могу оторвать глаз", "Прекрасное фото", "Ошеломительно", - отозвались в комментариях восхищенные фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2218130-nezemnaya-priyanka-chopra-poyavilas-na-oblozhke-glyanca-v-poluprozrachnom-plate-bez-belya/