Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Неземная": Приянка Чопра появилась на обложке глянца в полупрозрачном платье без белья

Опубликовано:

Приянка Чопра
Приянка Чопра. Фото: instagram.com/priyankachopra

Индийская и американская актриса, модель и певица Приянка Чопра, обладательница титула "Мисс мира-2000", снялась для обложки глянцевого журнала Harper’s Bazaar в полупрозрачном платье, передает NUR.KZ.

42-летняя Приянка украсила обложку мартовского выпуска журнала. Актриса появилась без белья в полупрозрачном черном платье, украшенном вышивкой и стразами.

Ярким акцентом образа стало колье в виде змеи на ее шее. Сдержанный макияж и объемная укладка завершили образ кинодивы.

Одним из первых прокомментировал публикацию супруг актрисы, американский певец и актер Ник Джонас.

"Так потрясающе", - написал он.

"Меня удивляет, что она неземная", "Королева", "Просто вау", "Она сила, она икона", "Не могу оторвать глаз", "Прекрасное фото", "Ошеломительно", - отозвались в комментариях восхищенные фанаты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2218130-nezemnaya-priyanka-chopra-poyavilas-na-oblozhke-glyanca-v-poluprozrachnom-plate-bez-belya/