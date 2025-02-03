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"Ничего уятского нет": мать двоих детей Жания Джуринская показала фигуру в бикини

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская, сыгравшая в фильмах "Розыгрыш по-казахски", "Я пышка", показала фигуру в бикини. Мать двоих детей ответила хейтерам, передает NUR.KZ.

Жания отметила, что ее пляжные фото всегда вызывают бурное обсуждение по поводу ее груди. Одни утверждают, что ей нужно ее увеличить, другие - оставить, как есть. Жания заявила, что не воспринимает всерьез хейтеров.

"Ни одна по-настоящему красивая внешне и душой девушка/женщина мне не отправляла хейт - вот такой парадокс. Но какое огромное количество вас, красоток, осознанных, искренних, добрых, которые понимают, что сила - в поддержке и женской солидарности.

Именно такие, как вы, мотивируете своих мужчин на подвиги, именно с такой женщины остальные хотят брать пример. Никогда в своем сердце не теряйте эту теплоту!

Что касаемо моей груди, ох, если увидели бы ее, то сошли бы с ума от зависти, но увидеть вы не сможете, поэтому достается вам только фото моей попы", - написала Жания.

Актриса добавила, что много лет планировала сделать грудь, поэтому скоро пойдет на консультацию к врачу.

"Какая шикарная фигура, после двух родов - это бомба", "Красивая молодая женщина, все естественное. Ничего ұятского нет, мне нравится!", "У вас все замечательно, не ложитесь, пожалуйста, под нож, например, я, наоборот, хочу именно, как у вас", "Секси-мама", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2217435-nichego-uyatskogo-net-mat-dvoih-detey-zhaniya-dzhurinskaya-pokazala-figuru-v-bikini/