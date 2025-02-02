Эмили Ратаковски снялась в костюме на голое тело для модного бренда

Известная актриса и фотомодель Эмили Ратаковски приняла участие в новой рекламной кампании модного бренда Marella и поделилась кадрами фотосессии, передает NUR.KZ.

Новые фото Эмили опубликовала в своем профиле в Instagram.

Ратаковски примерила на себя несколько образов.

Так, 33-летняя манекенщица попозировала в красном пиджаке, под которым также отсутствовал бюстгальтер.

Еще она примерила строгий костюм синего цвета, пиджак от которого накинула на голое тело.

Для другого образа Эмили надела кожаную оверсайз курту черного цвета.

Модель написала, что это - совместная их коллекция с брендом Marella.

"Выглядишь как ангел", "Такая красивая", "Удачная работа", "Не могу дождаться", "Ты словно с другой планеты", - писали фанаты.

Добавим, что по данным на сайте IMDb, Эмил Ратаковски родилась в Лондоне в семье американцев. Она начала работать моделью в 14 лет и подписала контракт с Ford Models. Ратаковски совмещала учебу в школе в Сан-Диего (Калифорния) с работой модели в Лос-Анджелесе.

После школы она поступила в Калифорнийский университет, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере. А после съемок с известным фотографом Тони Дюраном девушка стала признанной фотомоделью.

В качестве актрисы она сыграла в сериале Nickelodeon "АйКарли", в триллере "Исчезнувшая", а также в фильме "128 ударов сердца в минуту".