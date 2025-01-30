"Это гены": фанаты раскрыли "эликсир молодости" Равшаны Курковой, увидев на фото ее маму

44-летняя российская актриса Равшана Куркова улетела с матерью в ОАЭ. Она показала фото и поделилась в Instagram первыми впечатлениями от поездки, передает NUR.KZ.

"Ну все, мы с мамой просто в детском восторге. За эти 2 дня уже масса впечатлений - невероятный по красоте формы и внутреннему наполнению музей Лувр Абу-Даби и уникальный парк Sea World покорили наши сердца. Точно еще вернемся", - написала она, показав на фото достопримечательности Абу-Даби и свою обаятельную маму.

"Какая симпатичная у вас мама! Прекрасно выглядите!", "Равшана, так уютно и все красиво, как вы любите", "Ого, вот в кого вы такая вечно молодая", "Какая у вас красивая мама", "Какие потрясающие кадры", "Теперь понятен ваш эликсир вечной молодости. Это гены", - отреагировали в Сети.