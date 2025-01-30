"Восхищен твоей красотой": 41-летняя Мерьем Узерли попозировала в мини-юбке

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли опубликовала в соцсети фото, на которых предстала в новом имидже. Актриса покрасовалась в мини-юбке, передает NUR.KZ.

На Мерьем была белая блузка с воланами на рукавах и мини-юбка с шахматным принтом. Завершили образ черные туфельки без каблука.

Для образа Узерли предпочла легкий и едва заметный макияж, а также распустила волосы. Фото "любимой Хюррем-султан", как ее настойчиво называют поклонники после главной роли в сериале "Великолепный век", набрали множество "лайков".

"Как потрясающе", "Ты очень красива", "Самая сокровенная часть моей души", "Как же ты прекрасна, я восхищен твоею красотой", "Как же я тебя люблю", - гласят комментарии под фото актрисы.