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"Восхищен твоей красотой": 41-летняя Мерьем Узерли попозировала в мини-юбке

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли опубликовала в соцсети фото, на которых предстала в новом имидже. Актриса покрасовалась в мини-юбке, передает NUR.KZ.

На Мерьем была белая блузка с воланами на рукавах и мини-юбка с шахматным принтом. Завершили образ черные туфельки без каблука.

Для образа Узерли предпочла легкий и едва заметный макияж, а также распустила волосы. Фото "любимой Хюррем-султан", как ее настойчиво называют поклонники после главной роли в сериале "Великолепный век", набрали множество "лайков".

"Как потрясающе", "Ты очень красива", "Самая сокровенная часть моей души", "Как же ты прекрасна, я восхищен твоею красотой", "Как же я тебя люблю", - гласят комментарии под фото актрисы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216642-voshishchen-tvoey-krasotoy-41-letnyaya-merem-uzerli-popozirovala-v-mini-yubke/