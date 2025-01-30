"Мечтаю видеть его у себя дома": Назым Абильдина рассказала, что покорило ее в Таиланде

Казахстанская певица, актриса и телеведущая Назым Абильдина, отдохнувшая в Таиланде, показала в Instagram фото в пляжном наряде и услышала в свой адрес комплименты, передает NUR.KZ.

Назым поделилась солнечными фото из Пхукета. Она запечатлелась в пляжном наряде с цветком в волосах, аромат которого покорил ее. Артистка отказалась от макияжа и впечатлила "честным" фото.

"Плюмерия. Этот цветок покорил меня с первого вздоха. Мечтаю видеть его у себя дома. Интересно, позволят ли наши погодные условия", - написала она.

Балжан Бидаш, Айша Байбосынова и другие представители отечественного шоу-бизнеса отреагировали на фото. Они щедро одарили публикацию "лайками" и смайликами в виде огня и красного сердца. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.

"Цветочек", "Солнышко", "Что за губы красивые", "Подскажите, вы делали губы?", "Да, очень красиво", "Какая грация", - отметили в Сети.