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"Мечтаю видеть его у себя дома": Назым Абильдина рассказала, что покорило ее в Таиланде

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Назым Абильдина
Назым Абильдина. Фото: instagram.com/nazym_abildina

Казахстанская певица, актриса и телеведущая Назым Абильдина, отдохнувшая в Таиланде, показала в Instagram фото в пляжном наряде и услышала в свой адрес комплименты, передает NUR.KZ.

Назым поделилась солнечными фото из Пхукета. Она запечатлелась в пляжном наряде с цветком в волосах, аромат которого покорил ее. Артистка отказалась от макияжа и впечатлила "честным" фото.

"Плюмерия. Этот цветок покорил меня с первого вздоха. Мечтаю видеть его у себя дома. Интересно, позволят ли наши погодные условия", - написала она.

Балжан Бидаш, Айша Байбосынова и другие представители отечественного шоу-бизнеса отреагировали на фото. Они щедро одарили публикацию "лайками" и смайликами в виде огня и красного сердца. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.

"Цветочек", "Солнышко", "Что за губы красивые", "Подскажите, вы делали губы?", "Да, очень красиво", "Какая грация", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216583-mechtayu-videt-ego-u-sebya-doma-nazym-abildina-rasskazala-chto-pokorilo-ee-v-tailande/