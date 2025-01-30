52-летняя Кармен Электра похвасталась фигурой в откровенном наряде

Американская модель и актриса Тара Ли Патрик, более известная как Кармен Электра, опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте - на снимке она предстала в волнующем аутфите, передает NUR.KZ.

52-летняя звезда "Спасателей Малибу" поделилась снимком, на котором предстала в костюме ярко-розового цвета, состоящем из бикини и расклешенных брюк с низкой посадкой в сияющих пайетках. Для своего образа знаменитость распустила волосы.

"В ожидании солнечного ошеломления", — подписала пост Кармен.

"Ты задаешь жару, детка", "Самая красивая", "Мне это нравится", "Жаркий аутфит, малышка", "Так потрясающе красива и подтянута", "Кармен, ты абсолютная богиня! Твоя захватывающая аура несравнима, излучает обаяние, которое трудно найти где-нибудь еще", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.