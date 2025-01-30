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52-летняя Кармен Электра похвасталась фигурой в откровенном наряде

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Кармен Электра
Кармен Электра. Фото: instagram.com/carmenelectra

Американская модель и актриса Тара Ли Патрик, более известная как Кармен Электра, опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте - на снимке она предстала в волнующем аутфите, передает NUR.KZ.

52-летняя звезда "Спасателей Малибу" поделилась снимком, на котором предстала в костюме ярко-розового цвета, состоящем из бикини и расклешенных брюк с низкой посадкой в сияющих пайетках. Для своего образа знаменитость распустила волосы.

"В ожидании солнечного ошеломления", — подписала пост Кармен.

"Ты задаешь жару, детка", "Самая красивая", "Мне это нравится", "Жаркий аутфит, малышка", "Так потрясающе красива и подтянута", "Кармен, ты абсолютная богиня! Твоя захватывающая аура несравнима, излучает обаяние, которое трудно найти где-нибудь еще", - написали восхищенные фанаты в комментариях под постом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216531-52-letnyaya-karmen-elektra-pohvastalas-figuroy-v-otkrovennom-naryade/