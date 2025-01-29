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"Повезло мужу любоваться статуэткой": молодая жена Петросяна восхитила пляжным фото

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

35-летняя Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, показала новое фото с пляжа. Подписчики обсудили ее фигуру в купальнике, не скрывая восхищения, передает NUR.KZ.

"Абсолютное сейчастье!" - подписала фото мать двоих детей, демонстрируя подтянутую фигуру в купальнике на новом фото.

Отметим, что Петросян и Брухунова отдыхают на Мальдивах, то и дело делясь яркими фото с завораживающими взор пейзажами.

На этот раз Татьяна запечатлелась в черном купальнике с белой каймой в зоне декольте и белыми лямками. Она надела соломенную шляпку и солнцезащитные очки.

"Как можно родить двоих детей и сохранить такую фигуру?", "Да, кому-то повезло любоваться статуэткой такой", "У вас очень женственная фигурка!", "Прекрасный женский расцвет в прекрасном оформлении", "Идеально", "Когда ничего никому не нужно доказывать", "Вид на миллион", "Сколько красоты, позитива, женственности", "Гармония какая. Девочка и море", - отметили подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216277-povezlo-muzhu-lyubovatsya-statuetkoy-molodaya-zhena-petrosyana-voshitila-plyazhnym-foto/