"Так хороша": Рита Ора поделилась пляжными снимками в бикини
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Популярная албанская певица Рита Ора опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько солнечных фото в разных пляжных образах, передает NUR.KZ.
34-летняя исполнительница запечатлела себя на камеру, позируя на пляже. На ней было бикини с пестрым принтом и голубые шорты, оформленные белым поясом и синими вертикальными полосами. При этом ее образ дополнили черная бейсболка, очки в желтой оправе и круглые золотые серьги.
На подборке снимков в соцсети можно увидеть и другие образы Риты, которые тоже привлекли внимание ее поклонников.
"Босоногая принцесса", "Так хороша", "Самая красивая девушка", "Как можно быть такой роскошной?", "Очень тебя люблю и жду новой музыки", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216103-tak-horosha-rita-ora-podelilas-plyazhnymi-snimkami-v-bikini/