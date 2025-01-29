"Так хороша": Рита Ора поделилась пляжными снимками в бикини

Популярная албанская певица Рита Ора опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько солнечных фото в разных пляжных образах, передает NUR.KZ.

34-летняя исполнительница запечатлела себя на камеру, позируя на пляже. На ней было бикини с пестрым принтом и голубые шорты, оформленные белым поясом и синими вертикальными полосами. При этом ее образ дополнили черная бейсболка, очки в желтой оправе и круглые золотые серьги.

На подборке снимков в соцсети можно увидеть и другие образы Риты, которые тоже привлекли внимание ее поклонников.

"Босоногая принцесса", "Так хороша", "Самая красивая девушка", "Как можно быть такой роскошной?", "Очень тебя люблю и жду новой музыки", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.