"Я испугалась": Жазира Еркин рассказала о случившемся во время съемок на Капшагае

Звезда сериала "Бажа", казахстанская актриса Жазира Еркин поделилась атмосферной фотосессией в своем Instagram-аккаунте. Она запечатлелась на замерзшем Капшагае, передает NUR.KZ.

Во время съемок под ногами Жазиры треснул лед, что ее очень сильно напугало.

"Когда треснул лед под моими ногами, раздались фантастические звуки, как из другой Вселенной. Я испугалась. Капшагай зимой как будто другой мир, особенно красив, но не забывайте, что опасен", - поделилась наблюдениями Жазира.

Фанаты и звездные коллеги оценили новую фотосессию, ради которой актрисе пришлось пойти на риск.

"Космос", "Это того стоило", "Необычно", "Ах, твоя фигура!", "Безумно красива", "Эта девушка мне так нравится", "Прелесть", "Идеально", "Как в кино", - написали комментаторы.