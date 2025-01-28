46-летняя Николь Шерзингер снялась в кроп-топе на природе

Американская певица Николь Шерзингер похвасталась фигурой в спортивном аутфите. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

46-летняя экс-солистка группы Pussycat Dolls показала снимки, на которых предстала в спортивном костюме бирюзового цвета на красивом фоне.

На размещенных кадрах видно, что наряд состоит из короткого топа и облегающих лосин. В то же время знаменитость попозировала босоногой и с распущенными волосами.

"Одна из моих любимых вещей в мире — это видеть сияние — свет на горизонте прямо перед восходом солнца. У природы есть способ заземлить вас, напоминая вам глубоко дышать, проявлять сострадание и оставаться в настоящем", — так звезда подписала пост, который набрал почти 100 тысяч "лайков".