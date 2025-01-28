Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

46-летняя Николь Шерзингер снялась в кроп-топе на природе

Опубликовано:

Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер похвасталась фигурой в спортивном аутфите. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

46-летняя экс-солистка группы Pussycat Dolls показала снимки, на которых предстала в спортивном костюме бирюзового цвета на красивом фоне.

На размещенных кадрах видно, что наряд состоит из короткого топа и облегающих лосин. В то же время знаменитость попозировала босоногой и с распущенными волосами.

"Одна из моих любимых вещей в мире — это видеть сияние — свет на горизонте прямо перед восходом солнца. У природы есть способ заземлить вас, напоминая вам глубоко дышать, проявлять сострадание и оставаться в настоящем", — так звезда подписала пост, который набрал почти 100 тысяч "лайков".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215959-46-letnyaya-nikol-sherzinger-snyalas-v-krop-tope-na-prirode/