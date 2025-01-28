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"Дмитрий, почему не стареем?": сбривший усы и бороду Билан поразил стильным образом

Опубликовано:

Дима Билан
Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

43-летний российский певец Дима Билан предстал в новом имидже перед фанатами. Артист отметил, что съемки, ради которых он расстался с усами и бородой, подошли к концу, передает NUR.KZ.

Дима Билан впервые за несколько лет сбрил усы и бороду. Он уже объяснял, что этого требовал режиссер. Дима показал, как выглядит его экранный герой.

"Три плотных, многочасовых съемочных дня на произведение "Горький дождь" подошли к концу!

Вместе с режиссером Алексеем Куприяновым снова нашли необыкновенное высказывание, поражающее своим откровением, чтобы выразить большое произведение в интересном сюжете!

Делюсь только микрочастью своего образа… Ох, что вас ждет в нашем мини-кино! Художественное изумительное великолепие! Очень жду монтаж!" - поделился впечатлениями артист.

"И стал еще красивее Дима! Вечно молодой", "Очень жду клип", "Дмитрий, почему не стареем?", "Маяковский?", "Ох, как же красиво и вкусно", "Отвал башки будет, наверное. Настоящее искусство", "Джонни Депп в молодости", "Похоже, я влюбилась в Билана. Опять", "Элегантный", "Такой стильный красавец-мужчина", "Как же круто без бороды", - отметили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215709-dmitriy-pochemu-ne-stareem-sbrivshiy-usy-i-borodu-bilan-porazil-stilnym-obrazom/

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