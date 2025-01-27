"Безумно прекрасна": Люся Чеботина в бикини сразила фанатов

Российская певица Люся Чеботина улетела отдыхать на Мальдивы и опубликовала в Instagram несколько солнечных снимков, гордо продемонстрировав фигуру, передает NUR.KZ.

На Мальдивы Люся улетела вместе со своей семьей. Прогуливаясь по белым пескам, она сделала несколько эффектных снимков.

Она выбрала черный купальник с акцентными красными элементами в виде цветов. Образ дополняет легкий белый пляжный халат с прозрачной текстурой, создающий эффект воздушности и расслабленности. Также на ней были белые шорты с оборками.

"Наконец-то семейный отдых", - подписала публикацию Чеботина.

"Фоточка, а на ней красоточка", "Стройняшка, милашка, очень красивая, браво", "Люся, ты безумно прекрасна", "Красотка, хорошего отдыха", "Шикарная, фигура супер", - написали фанаты в комментариях.