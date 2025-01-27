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"Ах, какая женщина!": Анна Калашникова покрасовалась в купальнике в Дубае

Опубликовано:

Анна Калашникова
Анна Калашникова. Фото: instagram.com/annakalash

40-летняя российская певица, актриса и телеведущая Анна Калашникова поделилась в Instagram яркими фото в купальнике, которые были сняты во время отдыха в Дубае, передает NUR.KZ.

Солнечные фото из Дубая теледива разместила в карусели и предложила фанатам выбрать понравившиеся. Калашникова попозировала на камеру в ярко-фиолетовом купальнике, демонстрируя отличную фигуру и шоколадный загар.

"Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства", - спросила Анна своих подписчиков.

"Будь лучше и сияй с нами навсегда", "Красивая и милая картинка", "Ух ты, потрясающе", "Ах, какая женщина!", "Какие горячие фотографии", "Какой красивый купальник, очень идет вам", - отметили в Сети.

Однако некоторые пользователи были иного мнения.

"Фотошоп ужасен", "Анна, если вы певица и актриса, для чего эти фото?" - высказались комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215514-ah-kakaya-zhenshchina-anna-kalashnikova-pokrasovalas-v-kupalnike-v-dubae/

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