"Ах, какая женщина!": Анна Калашникова покрасовалась в купальнике в Дубае
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40-летняя российская певица, актриса и телеведущая Анна Калашникова поделилась в Instagram яркими фото в купальнике, которые были сняты во время отдыха в Дубае, передает NUR.KZ.
Солнечные фото из Дубая теледива разместила в карусели и предложила фанатам выбрать понравившиеся. Калашникова попозировала на камеру в ярко-фиолетовом купальнике, демонстрируя отличную фигуру и шоколадный загар.
"Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства", - спросила Анна своих подписчиков.
"Будь лучше и сияй с нами навсегда", "Красивая и милая картинка", "Ух ты, потрясающе", "Ах, какая женщина!", "Какие горячие фотографии", "Какой красивый купальник, очень идет вам", - отметили в Сети.
Однако некоторые пользователи были иного мнения.
"Фотошоп ужасен", "Анна, если вы певица и актриса, для чего эти фото?" - высказались комментаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215514-ah-kakaya-zhenshchina-anna-kalashnikova-pokrasovalas-v-kupalnike-v-dubae/