Мадина Садвакасова появилась в стильном образе в заснеженном лесу (видео)

Отечественная исполнительница Мадина Садвакасова представила на суд поклонников видео на песню из своего репертуара. Они оценили не только творческую новинку, но и ее образ, передает NUR.KZ.

Песня о любви в исполнении Мадины Садвакасовой от автора Ерболата Каракойшы вновь порадовала ее фанатов.

Певица выложила видео, снятое в заснеженном лесу. Мадина в коричневой кепочке, светлой шубке и длинной юбке, а также меховой обуви запечатлелась возле трейлера.

"От голоса Мадины замирают даже птицы. Такой приятный голос у нее. Он доходит до сердца", "Прекрасная песня. Вчера слушала в такси и сразу узнала голос Мадины", "Слушаю раз за разом, нравится мне", "Красиво, вот только не слишком ли стильно получилось? Особенно обувь, как у снежного человека", "Вы такая красотка", - гласят комментарии под видео.