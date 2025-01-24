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Улетевшая в Италию Юлианна Караулова вышла на мороз в нижнем белье

Опубликовано:

Юлианна Караулова
Юлианна Караулова. Фото: instagram.com/yulianna_karaulova

Певица Юлианна Караулова отдыхает на горнолыжном курорте в Италии - исполнительница хита "Ты не такой" покрасовалась в Instagram в нижнем белье в морозную погоду, передает NUR.KZ.

Юлианна отправилась отдыхать на горнолыжный курорт Маттерхорна близ самой высокой смотровой площадки в Европе на высоте 3883 метра над уровнем моря.

Кроме традиционных фотографий в лыжном костюме, артистка показала и совсем неожиданный кадр - в одном белье она вышла на балкон, а позади нее - заснеженные пики.

"Холодный ветер и Юля", - подписала публикацию Караулова.

Юлианна Караулова – популярная российская певица, которая достигла музыкального олимпа, завоевав миллионную аудиторию поклонников. Хоть артистка и начала свою карьеру в составе группы 5sta Family, наибольшая известность настигла ее именно в сольном проекте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214914-uletevshaya-v-italiyu-yulianna-karaulova-vyshla-na-moroz-v-nizhnem-bele/

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