Top.Mail.Ru
Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Анастасия Решетова сразила точеной фигурой в 29-й день рождения

Опубликовано:

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Известная модель, первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова празднует день рождения. В честь этого она опубликовала пост в Instagram, очаровавший ее подписчиков, передает NUR.KZ.

"Сегодня я родилась. Спасибо маме, папе и Всевышнему! Просто спасибо за возможность жить эту жизнь", - написала Решетова, эффектно позируя в телесном топе и юбке по фигуре.

Поклонники поздравили модель, а также сделали множество комплиментов ее образу и внешности.

"С днем рождения, красота", "Пусть все мечты осуществятся наилучшим образом", "Пусть все будет хорошо", "Мечтай по-крупному и будь счастлива", "С твоим днем, дива", "Крепкого здоровья, любви, счастья и всего самого наилучшего", - написали они в комментариях под постом.

Анастасия Решетова впервые привлекла к себе внимание как возлюбленная рэпера Тимати. С тех пор она успела реализоваться как бизнес-леди, писательница, певица и телеведущая, что позволило сохранить независимость и интерес публики после расставания с артистом. Сегодня за знаменитостью следят миллионы поклонников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214525-anastasiya-reshetova-srazila-tochenoy-figuroy-v-29-y-den-rozhdeniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie