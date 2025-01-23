Анастасия Решетова сразила точеной фигурой в 29-й день рождения

Известная модель, первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова празднует день рождения. В честь этого она опубликовала пост в Instagram, очаровавший ее подписчиков, передает NUR.KZ.

"Сегодня я родилась. Спасибо маме, папе и Всевышнему! Просто спасибо за возможность жить эту жизнь", - написала Решетова, эффектно позируя в телесном топе и юбке по фигуре.

Поклонники поздравили модель, а также сделали множество комплиментов ее образу и внешности.

"С днем рождения, красота", "Пусть все мечты осуществятся наилучшим образом", "Пусть все будет хорошо", "Мечтай по-крупному и будь счастлива", "С твоим днем, дива", "Крепкого здоровья, любви, счастья и всего самого наилучшего", - написали они в комментариях под постом.

Анастасия Решетова впервые привлекла к себе внимание как возлюбленная рэпера Тимати. С тех пор она успела реализоваться как бизнес-леди, писательница, певица и телеведущая, что позволило сохранить независимость и интерес публики после расставания с артистом. Сегодня за знаменитостью следят миллионы поклонников.