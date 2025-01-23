"Очаровательная королева": Лиза Арзамасова показала яркие фото с отдыха

Российская актриса Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", отправилась на отдых и поделилась яркими фотографиями, передает NUR.KZ.

"Нежного вечера", - написала актриса под своими фото.

На них она умиротворенно сидит на качелях в ярко-оранжевом топе, джинсовой куртке и шортах, а также шляпке и ярком пончо.

"Желаю, чтобы все исполнялись мечты, весь мир становился прекрасней", "Нежного вечера, сказочной ночи Шахерезада Николаевна", "Нежного дня, моя очаровательная, привлекательная и красивая королева", - гласят комментарии.

Днем ранее Лиза показала фото, на котором запечатлелась в пляжном наряде.

"И такая пошла, пошла, пошла хоть на чуть-чуточку да от любимой работы подальше", - написала она.