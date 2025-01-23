"Очаровательная королева": Лиза Арзамасова показала яркие фото с отдыха
Опубликовано:
Российская актриса Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", отправилась на отдых и поделилась яркими фотографиями, передает NUR.KZ.
"Нежного вечера", - написала актриса под своими фото.
На них она умиротворенно сидит на качелях в ярко-оранжевом топе, джинсовой куртке и шортах, а также шляпке и ярком пончо.
"Желаю, чтобы все исполнялись мечты, весь мир становился прекрасней", "Нежного вечера, сказочной ночи Шахерезада Николаевна", "Нежного дня, моя очаровательная, привлекательная и красивая королева", - гласят комментарии.
Днем ранее Лиза показала фото, на котором запечатлелась в пляжном наряде.
"И такая пошла, пошла, пошла хоть на чуть-чуточку да от любимой работы подальше", - написала она.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214386-ocharovatelnaya-koroleva-liza-arzamasova-pokazala-yarkie-foto-s-otdyha/