"Казахский Бурак Озчивит": Нурболат Абдуллин продемонстрировал искусство верховой езды

Отечественный певец Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, показал впечатляющее видео, на котором его можно заметить верхом на белом скакуне, передает NUR.KZ.

Видео Нурболата впечатлило не только его фанатов, но и звездных коллег. Макпал Жунусова, Мадина Балгабаева и другие прокомментировали его публикацию.

К слову, на кадрах Нурболат запечатлелся в черной кожаной куртке, светлых штанах и сапогах, а также черных очках. Певец показал, как прекрасно держится в седле и скачет верхом.

"Как здорово", "Вечный краш", "Улыбнись, нет красивее тебя парня в Казахстане", "Казахский Бурак Озчивит, а также Шах Рукх Кхан, Митхун Чакраборти, Ален Делон", "Вы прям как в кино", "Принц на белом коне", - отреагировали в соцсети.