"Казахский Бурак Озчивит": Нурболат Абдуллин продемонстрировал искусство верховой езды
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Отечественный певец Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, показал впечатляющее видео, на котором его можно заметить верхом на белом скакуне, передает NUR.KZ.
Видео Нурболата впечатлило не только его фанатов, но и звездных коллег. Макпал Жунусова, Мадина Балгабаева и другие прокомментировали его публикацию.
К слову, на кадрах Нурболат запечатлелся в черной кожаной куртке, светлых штанах и сапогах, а также черных очках. Певец показал, как прекрасно держится в седле и скачет верхом.
"Как здорово", "Вечный краш", "Улыбнись, нет красивее тебя парня в Казахстане", "Казахский Бурак Озчивит, а также Шах Рукх Кхан, Митхун Чакраборти, Ален Делон", "Вы прям как в кино", "Принц на белом коне", - отреагировали в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214152-kazahskiy-burak-ozchivit-nurbolat-abdullin-prodemonstriroval-iskusstvo-verhovoy-ezdy/