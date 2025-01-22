42-летняя Подольская попозировала в купальнике на Мальдивах

42-летняя белорусская и российская певица Наталья Подольская показалась в купальнике на Мальдивах. Артистка попала в объектив фотографа - своего мужа Владимира Преснякова, передает NUR.KZ.

"Я считаю, что в наши дни выполнение супружеского долга - это фотографировать с удовольствием свою жену на отдыхе, а не то, что вы там подумали. Мы находимся в лучшем месте на Земле, и это хочется запечатлеть", - написала Наталья.

На фото на ней купальник и бандана. На бедра певица повязала пляжную накидку, а глаза спрятала под черными солнечными очками.

"Просто нереально красиво получилось. Вове респект. Натуся, ты как русалочка - красивая, стройная, счастливая", "Шикарные фото. Володя - молодец", "Беги, дядя Вова, беги! Это же только начало отдыха", "Очень красиво, у Вовы талант фотографа, а у вас - позирования", - отреагировали в Сети.