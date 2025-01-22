"Рай земной": звезда "Универа" заворожила фанатов снимками с отдыха на Бали

Звезда "Универа", 41-летняя российская актриса Наталья Рудова, которая выросла в Актау, показала фото с отдыха и восхитила своей стройной фигурой, передает NUR.KZ.

Наталья Рудова отдыхает на Бали и делится невероятными фотографиями со своими подписчиками, на них она показывает не только прекрасные пейзажи, но и демонстрирует подтянутую фигуру в пляжных нарядах, мотивируя поклонниц на походы в тренажерный зал.

"Это место поцеловано. Загадала заветное желание", - написала актриса на новом фото.

На снимке звезда "Универа" запечатлелась в белом легком наряде, который подчеркнул ее тонкую талию и длинные ноги. Позади нее открывается великолепное зрелище - завораживающий пейзаж и образ Натальи тут же оценили в Сети.

"Красота в красоте", "Какая шикарная девушка на фоне шикарного вида", "Одна из любимых актрис", "Белокурая прелесть, куколка", "Где этот рай земной?", "Готов жениться", - пишут ей в соцсети.