"Совершенно потрясающе": Виктория Лопырева покрасовалась в ярком аутфите в Дубае

41-летняя российская телеведущая Виктория Лопырева показалась в ярком наряде и похвасталась длинными ногами. Новые фото можно увидеть в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Мой единственный конкурент - это мой потенциал. Я против себя", - написала Виктория, разместив фото из солнечного Дубая.

На них теледива с белокурыми длинными локонами запечатлелась в веселом летнем ансамбле с топом и шортами с цветочным принтом, демонстрируя длинные ноги и бронзовый загар. Для завершения аутфита Виктория выбрала босоножки нюдового цвета.

"Отлично выглядишь", "Викуля, пора искать молодого двадцатилетнего мальчика", "Ого-го, супер", "Шикарные фотографии", "Потрясающая! Невероятно красивая девушка", "Великолепно, красиво, замечательно", "Вот это ноги!", "Ножки сексуальные", "Совершенно потрясающе", - написали ей в соцсети.