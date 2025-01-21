"Совершенно потрясающе": Виктория Лопырева покрасовалась в ярком аутфите в Дубае
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41-летняя российская телеведущая Виктория Лопырева показалась в ярком наряде и похвасталась длинными ногами. Новые фото можно увидеть в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
"Мой единственный конкурент - это мой потенциал. Я против себя", - написала Виктория, разместив фото из солнечного Дубая.
На них теледива с белокурыми длинными локонами запечатлелась в веселом летнем ансамбле с топом и шортами с цветочным принтом, демонстрируя длинные ноги и бронзовый загар. Для завершения аутфита Виктория выбрала босоножки нюдового цвета.
"Отлично выглядишь", "Викуля, пора искать молодого двадцатилетнего мальчика", "Ого-го, супер", "Шикарные фотографии", "Потрясающая! Невероятно красивая девушка", "Великолепно, красиво, замечательно", "Вот это ноги!", "Ножки сексуальные", "Совершенно потрясающе", - написали ей в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213600-sovershenno-potryasayushche-viktoriya-lopyreva-pokrasovalas-v-yarkom-autfite-v-dubae/