Top.Mail.Ru
Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Совершенно потрясающе": Виктория Лопырева покрасовалась в ярком аутфите в Дубае

Опубликовано:

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

41-летняя российская телеведущая Виктория Лопырева показалась в ярком наряде и похвасталась длинными ногами. Новые фото можно увидеть в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Мой единственный конкурент - это мой потенциал. Я против себя", - написала Виктория, разместив фото из солнечного Дубая.

На них теледива с белокурыми длинными локонами запечатлелась в веселом летнем ансамбле с топом и шортами с цветочным принтом, демонстрируя длинные ноги и бронзовый загар. Для завершения аутфита Виктория выбрала босоножки нюдового цвета.

"Отлично выглядишь", "Викуля, пора искать молодого двадцатилетнего мальчика", "Ого-го, супер", "Шикарные фотографии", "Потрясающая! Невероятно красивая девушка", "Великолепно, красиво, замечательно", "Вот это ноги!", "Ножки сексуальные", "Совершенно потрясающе", - написали ей в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213600-sovershenno-potryasayushche-viktoriya-lopyreva-pokrasovalas-v-yarkom-autfite-v-dubae/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie