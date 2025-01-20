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Жулдыз Омиргали поразила образом, в котором появилась на шоу "Маска"

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Жулдыз Омиргали
Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Экс-солистка "КешYOU", казахстанская исполнительница Жулдыз Омиргали появилась в образе фламинго на шоу "Маска". Супругу певца Айкына забросали комплиментами, передает NUR.KZ.

Жулдыз Омиргали рассказала, что участие в шоу для нее было неожиданным.

"Это был неожиданный для меня проект, предложение поступило внезапно и я сразу согласилась. Я ни о чем не жалею.

Завершила проект с новыми взглядами, новым опытом. Спасибо зрителям за поддержку, благодарю организаторов проекта.

Впереди финал, всем участникам проекта желаю удачи, пусть дойдет до победы самый лучший", - написала она.

"Прекрасный костюм. Как вам идет розовый цвет", "О, фламинго - это вы?", "Жаным", "Как всегда красивая", "Наша любимая", "Творческих успехов", "Милая", - отреагировали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213327-zhuldyz-omirgali-porazila-obrazom-v-kotorom-poyavilas-na-shou-maska/

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