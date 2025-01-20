Жулдыз Омиргали поразила образом, в котором появилась на шоу "Маска"

Экс-солистка "КешYOU", казахстанская исполнительница Жулдыз Омиргали появилась в образе фламинго на шоу "Маска". Супругу певца Айкына забросали комплиментами, передает NUR.KZ.

Жулдыз Омиргали рассказала, что участие в шоу для нее было неожиданным.

"Это был неожиданный для меня проект, предложение поступило внезапно и я сразу согласилась. Я ни о чем не жалею.

Завершила проект с новыми взглядами, новым опытом. Спасибо зрителям за поддержку, благодарю организаторов проекта.

Впереди финал, всем участникам проекта желаю удачи, пусть дойдет до победы самый лучший", - написала она.

"Прекрасный костюм. Как вам идет розовый цвет", "О, фламинго - это вы?", "Жаным", "Как всегда красивая", "Наша любимая", "Творческих успехов", "Милая", - отреагировали в соцсети.