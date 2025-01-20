"Блеск в твоих глазах": Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен показали фото из Саудовской Аравии

Турецкие кинозвезды Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен произвели фурор на красной дорожке церемонии вручения наград Jow Awards, проходившей в Эр-Рияде - столице Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

Звезды сериала "Королек - птичка певчая", супруги Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен появились на светском мероприятии в элегантных образах - на Фахрие было роскошное черное платье с мерцающими блестками, подчеркнувшее ее стройную фигуру, на Бураке - классический костюм с бабочкой.

Супруги успели дать небольшое интервью, в котором рассказали, что оставили детей дома, поскольку их старший сын немного приболел, но у них все было на контроле - пара всегда находилась на связи с домом.

Звездные супруги не стали скрывать, что были рады стать частью великолепного вечера изысканности и элегантности - гости премии буквально состязались в красоте нарядов.

Фахрие прокомментировала фото из Саудовской Аравии, которые, как и Бурак, разместила в соцсети.

"Прекрасные моменты на Jow Awards, когда моя лучшая половина Бурак Озчивит рядом со мной... Спасибо за то, что всегда вижу блеск в твоих глазах", - написала она.

"Чудесные, красивая пара, они хорошо смотрятся вместе", "Невероятные", "Любимая пара", - пишут фанаты под их фото.