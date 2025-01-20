"Фигура - просто сказка": позирующая на пляже 42-летняя Ковальчук поразила естественной красотой

42-летняя российская певица и телеведущая Юля Ковальчук, экс-солистка группы "Блестящие", попозировала на пляже в бикини и собрала комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

Ковальчук поделилась солнечными фото с пляжа, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в розовом бикини.

"Наполненная солнцем вернулась домой, чтобы сохранить его в сердце до скорой весны!" - отметила артистка.

Фанаты расхвалили ее в комментариях под фото.

"Такая красивая, настоящая, светлая, а фигура - просто сказка. Юлия, вы мотивируете, просто шикарная", "Такая оригинальная внешность, ни на кого не похожа! Молодая, естественная, как девочка", "Такая натуральная, искренняя и красивая! Особенно второе фото!", "Как же привлекательна естественная красота", "Ух, какая красота!", "Отдых на пользу пошел", - пишут фолловеры.