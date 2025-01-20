Top.Mail.Ru
Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Фигура - просто сказка": позирующая на пляже 42-летняя Ковальчук поразила естественной красотой

Опубликовано:

Юля Ковальчук
Юля Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

42-летняя российская певица и телеведущая Юля Ковальчук, экс-солистка группы "Блестящие", попозировала на пляже в бикини и собрала комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

Ковальчук поделилась солнечными фото с пляжа, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в розовом бикини.

"Наполненная солнцем вернулась домой, чтобы сохранить его в сердце до скорой весны!" - отметила артистка.

Фанаты расхвалили ее в комментариях под фото.

"Такая красивая, настоящая, светлая, а фигура - просто сказка. Юлия, вы мотивируете, просто шикарная", "Такая оригинальная внешность, ни на кого не похожа! Молодая, естественная, как девочка", "Такая натуральная, искренняя и красивая! Особенно второе фото!", "Как же привлекательна естественная красота", "Ух, какая красота!", "Отдых на пользу пошел", - пишут фолловеры.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213175-figura-prosto-skazka-poziruyushchaya-na-plyazhe-42-letnyaya-kovalchuk-porazila-estestvennoy-krasotoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie