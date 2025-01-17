"Кайли отдыхает в сторонке": Айым Сейтметова попозировала в пляжном наряде на Мальдивах
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Отечественная актриса Айым Сетметова отдыхает вместе с мужем и дочерью за рубежом. Яркие и солнечные фото с Мальдив восхитили ее подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.
"Контент с фотками у меня бывает только на отдыхе", - призналась Айым.
На фото она запечатлелась в черном пляжном платье на фоне безбрежного океана и гостевых домиков.
Фанаты оценили стройную фигуру молодой мамы и ее наряд с открытой спиной, подчеркнувший не только ее тонкий стан, но и длинные ноги, и бронзовый загар.
Под публикацией набралось множество "лайков" и комментариев с "огонечками".
"Кайли отдыхает в сторонке", "Где купить такое платье?", "Красотка", "Вау", "Аппетитная Айым", "Ауф!", "Незабываемых впечатлений, хорошего отдыха!" - отметили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2212638-kayli-otdyhaet-v-storonke-ayym-seytmetova-popozirovala-v-plyazhnom-naryade-na-maldivah/