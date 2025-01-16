Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Царица морей": Гоар Аветисян появилась в образе Русалочки

Опубликовано:

Гоар Аветисян
Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Популярный бьюти-блогер Гоар Аветисян превратилась в Русалочку. "Сказочные" фото, снятые на берегу моря, 31-летняя Гоар разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Бьюти-блогер не только попозировала в образе Русалочки и восхитила фанатов, но и смогла их развеселить забавным комментарием к своим фото.

"В новой части мультфильма Ариэль родила от принца Эрика прекрасную дочку, а царь Тритон уже не тот, до конца, пожалуйста", - написала она.

"Я не поняла, где костюм Тритона для папы?", "Андерсон курит в сторонке", "Фото как будто из другой реальности, нейросеть так не нарисует", "Такие сладкие рыбки", "Современная Ариэль с телефоном", "Бегите, акулы!", "Сказочно красивые", "Царица морей", "Папа просто лучший", - отметили в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2212338-carica-morey-goar-avetisyan-poyavilas-v-obraze-rusalochki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie