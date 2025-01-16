"Царица морей": Гоар Аветисян появилась в образе Русалочки

Популярный бьюти-блогер Гоар Аветисян превратилась в Русалочку. "Сказочные" фото, снятые на берегу моря, 31-летняя Гоар разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Бьюти-блогер не только попозировала в образе Русалочки и восхитила фанатов, но и смогла их развеселить забавным комментарием к своим фото.

"В новой части мультфильма Ариэль родила от принца Эрика прекрасную дочку, а царь Тритон уже не тот, до конца, пожалуйста", - написала она.

"Я не поняла, где костюм Тритона для папы?", "Андерсон курит в сторонке", "Фото как будто из другой реальности, нейросеть так не нарисует", "Такие сладкие рыбки", "Современная Ариэль с телефоном", "Бегите, акулы!", "Сказочно красивые", "Царица морей", "Папа просто лучший", - отметили в Сети.