"Это незаконно": Оксана Самойлова в крошечном бикини ошеломила Сеть

36-летняя модель гордо продемонстрировала роскошную фигуру в новой фотосессии на курорте. Оксана Самойлова попозировала в откровенном купальнике, передает NUR.KZ.

У жены рэпера Джигана четверо детей, однако глядя на ее фигуру, в это сложно поверить. У Оксаны крепкий пресс, тонкая талия и подтянутое тело. Достоинства своей фигуры Самойлова продемонстрировала в новой фотосессии на отдыхе в ОАЭ.

Известная модель покрасовалась у бассейна. На ней было миниатюрное бикини черного цвета. Пляжный образ Оксана дополнила массивным золотым колье.

"Она была не только почти 40-летней матерью четверых детей", - со смешком подписала публикацию Самойлова.

Смелые фото звезды оценила бывшая супруга рэпера Гуфа Айза. Виктория Боня тоже поразилась тем, как Оксане удается всегда быть стройной.

"А еще она могла беспощадно есть сладкое и быть идеальной!" — написала она в комментариях.

К обсуждению фигуры Самойловой подключилась и Алсу.

"Это незаконно!" — с иронией заявила исполнительница хита "Зимний сон".