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"Икона": Алессандра Амбросио устроила фотосессию на пляже для Vogue

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Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Бразильская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret 43-летняя Алессандра Амбросио снялась для Vogue в откровенных образах, передает NUR.KZ.

Завораживающими снимками Амбросио поделилась на своей странице в Instagram.

На кадрах девушка позировала в разных нарядах на берегу океана. В подписи к посту говорится, что фотосессия приурочена к полувековому юбилею бразильского Vogue.

"Я счастлива, что журнал разделял со мной многие моменты на протяжении всей моей карьеры", - подписала снимки Амброссио.

Подписчикам модели фотосессия пришлась по душе - комментарии пестрят комплиментами красоте Алессандры.

"Ты прекрасна", "Икона", "Милая, но сексуальная", "Красотка", "Совершенно восхитительна", - пишут подписчики модели.

Отметим, по информации IMDb, Алессандра Амбросио родилась в бразильском городе Эрихим в семье владельцев автозаправочных станций. Имеет итальянские, польские и португальские корни.

В 12 лет она начала посещать местные модельные курсы, а через два года, в 1996 году, приняла участие в бразильском конкурсе Elite Model Look, где вошла в число 20 финалисток. Дебютировала в модельном бизнесе в 15 лет.

За годы карьеры она снялась для обложек крупнейших модных изданий и стала одним из "ангелов" Victoria's Secret.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2212128-ikona-alessandra-ambrosio-ustroila-fotosessiyu-na-plyazhe-dlya-vogue/

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