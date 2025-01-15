"Завидная невеста": Клава Кока покрасовалась в пляжном наряде на экзотическом острове

28-летняя российская певица Клава Кока отдыхает на острове Маврикий. Артистка размеcтила ряд красочных фото в пляжном наряде и восхитила фанатов, передает NUR.KZ.

Фото Клавы Коки в пляжном наряде - светлом бикини с вязаным лифом и прозрачной юбкой - вызвало восхищение в соцсети.

Фанаты пожелали ей хорошего отдыха и забросали комплиментами. Пользователей соцсети также впечатлили прекрасные пейзажи на фото.

"Как всегда, великолепна! Солнышко, пляж и ты – идеально!", "Баунти", "Невероятная красота", "У тебя красивая улыбка", "Шикарная, неотразимая, божественная очаровашка, просто космос, супер", "Очень круто", "Завидная невеста", "Я таю от вашей красоты", "Клава, молодец! Мне так нравится твое творчество! Спасибо, что радуешь нас хитами", - написали ей в соцсети.