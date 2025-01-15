Улетевшая на отдых Лобода покрасовалась в полупрозрачном комбинезоне

Украинская исполнительница Светлана Лобода начала год с отпуска на заграничном курорте. Артистка поделилась фотографиями и видео с отдыха в соцсети, передает NUR.KZ.

"Мой январский отпуск. Я счастлива", - призналась артистка, публикуя фотографии и видео с яркими моментами заграничного отдыха.

Светлана Лобода выбрала стильный и расслабленный образ. На ней легкий комбинезон с геометрическим узором темных оттенков, из-под которого просвечивается бикини. Широкополая шляпа дополняет аутфит, защищая от солнца и добавляя нотку курортной элегантности. Образ завершают минималистичные сандалии и солнцезащитные очки.

"Подумала, фотообои сзади. Красиво", "Кто хорошо работает – тот хорошо отдыхает, а кто хорошо отдыхает – тот и работает лучше всех", "Набирайтесь сил и возвращайтесь скорее к нам", "Ну что за красотка", "Просто вау, энергия через экран передается", "Великолепная красота", - написали фанаты в комментариях.