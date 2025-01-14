Рената Литвинова показала, как отметила день рождения в Париже
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Рината Литвинова отпраздновала свой день рождения - популярной актрисе и режиссеру исполнилось 58 лет. На мероприятии присутствовала 23-летняя дочь звезды Ульяна, передает NUR.KZ.
Десерт вместо большого именинного торта, небольшая посиделка вместо пышных празднеств - так прошел 58-й день рождения Ренаты Литвиновой в Париже. Отпраздновала его актриса в кругу самых близких друзей и коллег, среди которых можно было заметить модель Наталью Водянову.
Сама звезда и ее гости были одеты в эффектные наряды черного цвета. На снимках, опубликованных в Instagram, поклонники увидели редкие кадры с дочерью Литвиновой - 23-летней Ульяной Добровской.
"12 января в Париже", - подписала публикацию Рената.
К поздравлениям присоединились поклонники режиссера.
"У Вас такая красивая улыбка", "С прошедшим днем рождения, невероятная Рената", "С днем рождения, прекрасная богиня", "Вот оно, счастье", "Будьте счастливы и оставайтесь собой", - пожелали они в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211525-renata-litvinova-pokazala-kak-otmetila-den-rozhdeniya-v-parizhe/