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Рената Литвинова показала, как отметила день рождения в Париже

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Рената Литвинова с дочерью
Рената Литвинова с дочерью. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Рината Литвинова отпраздновала свой день рождения - популярной актрисе и режиссеру исполнилось 58 лет. На мероприятии присутствовала 23-летняя дочь звезды Ульяна, передает NUR.KZ.

Десерт вместо большого именинного торта, небольшая посиделка вместо пышных празднеств - так прошел 58-й день рождения Ренаты Литвиновой в Париже. Отпраздновала его актриса в кругу самых близких друзей и коллег, среди которых можно было заметить модель Наталью Водянову.

Сама звезда и ее гости были одеты в эффектные наряды черного цвета. На снимках, опубликованных в Instagram, поклонники увидели редкие кадры с дочерью Литвиновой - 23-летней Ульяной Добровской.

"12 января в Париже", - подписала публикацию Рената.

К поздравлениям присоединились поклонники режиссера.

"У Вас такая красивая улыбка", "С прошедшим днем рождения, невероятная Рената", "С днем рождения, прекрасная богиня", "Вот оно, счастье", "Будьте счастливы и оставайтесь собой", - пожелали они в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211525-renata-litvinova-pokazala-kak-otmetila-den-rozhdeniya-v-parizhe/

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