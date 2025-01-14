Рената Литвинова показала, как отметила день рождения в Париже

Рината Литвинова отпраздновала свой день рождения - популярной актрисе и режиссеру исполнилось 58 лет. На мероприятии присутствовала 23-летняя дочь звезды Ульяна, передает NUR.KZ.

Десерт вместо большого именинного торта, небольшая посиделка вместо пышных празднеств - так прошел 58-й день рождения Ренаты Литвиновой в Париже. Отпраздновала его актриса в кругу самых близких друзей и коллег, среди которых можно было заметить модель Наталью Водянову.

Сама звезда и ее гости были одеты в эффектные наряды черного цвета. На снимках, опубликованных в Instagram, поклонники увидели редкие кадры с дочерью Литвиновой - 23-летней Ульяной Добровской.

"12 января в Париже", - подписала публикацию Рената.

К поздравлениям присоединились поклонники режиссера.

"У Вас такая красивая улыбка", "С прошедшим днем рождения, невероятная Рената", "С днем рождения, прекрасная богиня", "Вот оно, счастье", "Будьте счастливы и оставайтесь собой", - пожелали они в комментариях.