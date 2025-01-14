"Какая женщина!": Жания Джуринская устроила фотосессию в заснеженных горах

Казахстанская актриса Жания Джуринская устроила фотосессию в заснеженных горах. Фанаты отметили, что у молодой мамы двоих детей отличная фигура, передает NUR.KZ.

Солнце, свежий воздух, голубое небо и белый снег - Жания Джуринская вдохновилась зимними пейзажами и попозировала в горах.

"Снежана", - подписала она фото.

Аутфит актрисы подчеркнул ее стройную фигуру. К слову, мама двоих детей может похвастать тонкой талией, что не могли не отметить преданные фанаты.

Свои восторженные отзывы они оставили в комментариях под постом.

"О, Боже! Какая женщина. Она после рабочего дня спит в холодильнике?", "Как красиво", "Такая красивая, но мысль пришла на имя Снежана Денисовна", "Как всегда, красавица", "Что за бриллиант?!" - отреагировали ее поклонники.