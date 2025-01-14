"Какая женщина!": Жания Джуринская устроила фотосессию в заснеженных горах
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Казахстанская актриса Жания Джуринская устроила фотосессию в заснеженных горах. Фанаты отметили, что у молодой мамы двоих детей отличная фигура, передает NUR.KZ.
Солнце, свежий воздух, голубое небо и белый снег - Жания Джуринская вдохновилась зимними пейзажами и попозировала в горах.
"Снежана", - подписала она фото.
Аутфит актрисы подчеркнул ее стройную фигуру. К слову, мама двоих детей может похвастать тонкой талией, что не могли не отметить преданные фанаты.
Свои восторженные отзывы они оставили в комментариях под постом.
"О, Боже! Какая женщина. Она после рабочего дня спит в холодильнике?", "Как красиво", "Такая красивая, но мысль пришла на имя Снежана Денисовна", "Как всегда, красавица", "Что за бриллиант?!" - отреагировали ее поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211494-kakaya-zhenshchina-zhaniya-dzhurinskaya-ustroila-fotosessiyu-v-zasnezhennyh-gorah/