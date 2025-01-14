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"Неземная": Жулдыз Абдукаримова покрасовалась в стильном образе и вдохновила Казнет

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Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова опубликовала новое видео в своем Instagram-аккаунте. Супруга Кайрата Нуртаса очаровала своих поклонников, передает NUR.KZ.

Строгий минималистичный образ Абдукаримовой пришелся по вкусу фанатам. На мероприятии мама четверых детей появилась в стильном костюме черного цвета и туфлях на высоком каблуке. Украшения завершили образ актрисы.

"Не прерываясь, мы живем в коротком промежутке времени, с жадностью наслаждаясь его мгновениями. Мы — люди, которым неведомы границы, и счастье наше не подвластно часам", - подписала публикацию Абдукаримова.

Поклонники выразили свое восхищение супругой Кайрата Нуртаса.

"Ах, как Вы красива", "Ты просто неземная! Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы", "Красавица", "Грациозная, необыкновенно красивая", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211447-nezemnaya-zhuldyz-abdukarimova-pokrasovalas-v-stilnom-obraze-i-vdohnovila-kaznet/

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