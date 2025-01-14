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Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров появились в ретро-образах в стиле 90-х (видео)

Опубликовано:

Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова
Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова. Кадр из видео: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанские артисты Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова окунулись в ностальгию. Супруги примерили образы в стиле 90-х и очаровали фанатов, передает NUR.KZ.

Яркие спортивки, кепочка, пластиковые клипсы, джинсы клеш, магнитофон в руках - образы Жазиры Байрбековой и ее супруга заставили поностальгировать их подписчиков и вспомнить юность.

Жазира и Жанболат сняли видео, на котором станцевали в ретро-образах под зажигательную песню в исполнении музыкального ансамбля "Дударай".

"Уау, это настоящий ретро-стиль", "Ой, мы так вот ходили, когда были молодыми, ностальгия!", "Где вы нашли спортивный костюм нашей молодости?", "Ой, Жазира, Жанболат, мне сразу вспомнились мои студенческие годы, как прекрасно", "Как Жазира цветет, спасибо ее мужу", - отметили в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211315-zhazira-bayrbekova-i-zhanbolat-erbatyrov-poyavilis-v-retro-obrazah-v-stile-90-h-video/

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