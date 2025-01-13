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Эзотерика

"Эффектная, дерзкая, яркая": Жазира Еркин покрасовалась в пляжных нарядах на Бали

Опубликовано:

Жазира Еркин
Жазира Еркин. Фото: instagram.com/zhazira_yerkin

Звезда отечественного сериала "Бажа", казахстанская актриса Жазира Еркин, улетевшая на Бали, показалась в пляжных нарядах и восхитила поклонников, передает NUR.KZ.

Жазира предложила своим фанатам оценить ее фото, снятые на Бали. В карусели множество снимков актрисы в пляжных нарядах, а также коротких шортах и топах. Ее очаровательная улыбка делает фото, на которых можно лицезреть Жазиру на фоне красивых пейзажей, еще ярче.

"Январь. Мы с друзьями на Бали", - рассказала звезда сериала "Бажа".

"Жаным, какая ты красивая, эффектная, дерзкая, яркая и счастливая", "Фигурка супер", "Красотка", "Фигура классная", "Особенная", "Отличного вам отдыха", "Фото просто бомбические", "Няшка такая", "Ух, жарко", "Что за пейзажи", "Классно как", - отреагировали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211138-effektnaya-derzkaya-yarkaya-zhazira-erkin-pokrasovalas-v-plyazhnyh-naryadah-na-bali/

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