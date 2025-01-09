"Впечатляюще": победительница "Холостяка" появилась в оригинальном наряде без белья

Победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова показалась перед читателями своего блога в Instagram в оригинальном аутфите без белья, передает NUR.KZ.

Катя указала локацию на фото - это Пхукет, Таиланд. Она запечатлелась стоя на пляже в сетчатой кофточке лимонного цвета и таких же светлых штанах клеш, под которыми видны белые трусы. Можно заметить, что для этого аутфита Катя отказалась от бюстгальтера.

Она дополнила образ маленькой белой сумочкой и прозрачными очками. Волосы победительница "Холостяка" собрала в высокий пучок.

"Тайский закат", - подписала девушка свои фото.

"Любовь моя, вы глядишь очаровательно", "Вау, детка", "Как же тебе все идет", "Впечатляюще", "Как же красиво", "Просто нет слов", - написали ей подписчики.