Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Впечатляюще": победительница "Холостяка" появилась в оригинальном наряде без белья

Опубликовано:

Катя Сафарова
Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова показалась перед читателями своего блога в Instagram в оригинальном аутфите без белья, передает NUR.KZ.

Катя указала локацию на фото - это Пхукет, Таиланд. Она запечатлелась стоя на пляже в сетчатой кофточке лимонного цвета и таких же светлых штанах клеш, под которыми видны белые трусы. Можно заметить, что для этого аутфита Катя отказалась от бюстгальтера.

Она дополнила образ маленькой белой сумочкой и прозрачными очками. Волосы победительница "Холостяка" собрала в высокий пучок.

"Тайский закат", - подписала девушка свои фото.

"Любовь моя, вы глядишь очаровательно", "Вау, детка", "Как же тебе все идет", "Впечатляюще", "Как же красиво", "Просто нет слов", - написали ей подписчики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2209994-vpechatlyayushche-pobeditelnica-holostyaka-poyavilas-v-originalnom-naryade-bez-belya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie