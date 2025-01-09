"Впечатляюще": победительница "Холостяка" появилась в оригинальном наряде без белья
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Победительница восьмого сезона шоу "Холостяк" Катя Сафарова показалась перед читателями своего блога в Instagram в оригинальном аутфите без белья, передает NUR.KZ.
Катя указала локацию на фото - это Пхукет, Таиланд. Она запечатлелась стоя на пляже в сетчатой кофточке лимонного цвета и таких же светлых штанах клеш, под которыми видны белые трусы. Можно заметить, что для этого аутфита Катя отказалась от бюстгальтера.
Она дополнила образ маленькой белой сумочкой и прозрачными очками. Волосы победительница "Холостяка" собрала в высокий пучок.
"Тайский закат", - подписала девушка свои фото.
"Любовь моя, вы глядишь очаровательно", "Вау, детка", "Как же тебе все идет", "Впечатляюще", "Как же красиво", "Просто нет слов", - написали ей подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2209994-vpechatlyayushche-pobeditelnica-holostyaka-poyavilas-v-originalnom-naryade-bez-belya/