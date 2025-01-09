"Спасательница Малибу": Асель Аскар вдохновила фанатов кадрами, снятыми на берегу моря

Отечественная актриса Асель Аскар, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", показала чувственное видео, снятое на море. Фанаты оценили ее старания, передает NUR.KZ.

На видео Асель Аскар в пляжном ансамбле с распущенными волосами резвится на берегу моря. Фоном звучит песня в исполнении Энрике Иглесиаса "Hero".

"Какое название дадим?" - спросила она своих подписчиков.

Фанаты вдохновились публикацией и щедро снабдили ее "лайками".

"Асель сильная и независимая… Глава "Начало", "Лучшая версия себя", "Красиво все", "Это правда вы? Сильная, красивая, мощная девушка", "Божественная Асель", "Спасательница Малибу", "Казахская красавица из Алматы", "Безмятежность", "Загар такой красивый", "Через экран чувствуется ваша легкость, нежность, свобода, в то же время ваша храбрость", - высказались комментаторы в Сети.