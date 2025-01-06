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"Пусть муж тобой любуется": 42-летнюю Юлю Ковальчук в бикини пристыдили моралисты

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Юля Ковальчук
Юля Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk

42-летняя российская певица Юля Ковальчук, бывшая солистка группы "Блестящие", похвасталась фигурой в бикини. Она заявила, что отдыхает с прекрасным настроением, передает NUR.KZ.

Ковальчук появилась на новом видео в бикини, легкой рубашке и соломенной шляпе.

"Лучшее, что я могла взять в отпуск - это прекрасное настроение", - написала Юля.

"Красавица", "Выбражулька, такая стройная, класс", "Супер, фигурка - просто класс", "Юлечка мотивирует на позитив", "Суперножки", "Хочу вашу генетику", "Фигура - огонь", - отметили поклонники.

Однако некоторые все же осудили певицу за "откровенность".

"Зачем замужним женщинам выставлять такие видео и фото? Я вас не осуждаю, но не могу понять. Что-то же должно оставаться сокровенным и только для своего мужчины", "Кому это интересно, зачем нам это показывать? Пусть муж тобой любуется", - заявили комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2208851-pust-muzh-toboy-lyubuetsya-42-letnyuyu-yulyu-kovalchuk-v-bikini-pristydili-moralisty/

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