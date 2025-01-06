"Девушка моей мечты": белорусская модель в приталенном платье напомнила фанатам русалку
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Белорусская модель Даша Март похвасталась стройной фигурой в приталенном платье. Новые фотографии в ее Instagram-аккаунте набрали огромное количество "лайков", передает NUR.KZ.
Модель оригинально отметила день рождения на берегу моря в эффектном платье с акцентом на зону декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. В нем она напомнила русалку, запечатлевшись лежащей у скал.
Идеальными для образа оказались сияющие браслеты - это все, что Даша выбрала из аксессуаров.
"Именинница! Чувствую себя волшебной в платье русалки с бокалом в руке. Ура!" - написала она.
Чувственный образ тотчас оценили в Сети и поздравили именинницу.
"Совершенство", "С днем рождения тебя, красавица", "Ангел", "Девушка моей мечты", "Я так тебя люблю", "Богиня", "Ты такая красивая и сексуальная", "Королева Майами", - отреагировали комментаторы в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2208776-devushka-moey-mechty-belorusskaya-model-v-pritalennom-plate-napomnila-fanatam-rusalku/