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"Девушка моей мечты": белорусская модель в приталенном платье напомнила фанатам русалку

Опубликовано:

Даша Март
Даша Март. Фото: instagram.com/dashamart

Белорусская модель Даша Март похвасталась стройной фигурой в приталенном платье. Новые фотографии в ее Instagram-аккаунте набрали огромное количество "лайков", передает NUR.KZ.

Модель оригинально отметила день рождения на берегу моря в эффектном платье с акцентом на зону декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. В нем она напомнила русалку, запечатлевшись лежащей у скал.

Идеальными для образа оказались сияющие браслеты - это все, что Даша выбрала из аксессуаров.

"Именинница! Чувствую себя волшебной в платье русалки с бокалом в руке. Ура!" - написала она.

Чувственный образ тотчас оценили в Сети и поздравили именинницу.

"Совершенство", "С днем рождения тебя, красавица", "Ангел", "Девушка моей мечты", "Я так тебя люблю", "Богиня", "Ты такая красивая и сексуальная", "Королева Майами", - отреагировали комментаторы в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2208776-devushka-moey-mechty-belorusskaya-model-v-pritalennom-plate-napomnila-fanatam-rusalku/

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