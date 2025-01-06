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"Дива": Лидо пощеголяла в элегантном и стильном образе

Опубликовано:

Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Казахстанская исполнительница Лидия Досалина, известная как Лидо, появилась в соцсети в стильном наряде и отметила, что прошлый год прошел отлично, передает NUR.KZ.

"2024-й, ты был шикарен! 2025-й, а давай еще больше зажжем?" - написала Лидо.

На видео, которое певица разместила в блоге в Instagram, она запечатлелась в черном стильном платье, поверх которого накинула серый пиджак.

Артистка дополнила образ черными солнцезащитными очками и крупными золотистыми серьгами, а также черными кожаными перчатками. Элегантности добавили остроносые черные туфельки, а черный цветок на пиджаке стал настоящим украшением образа.

"Моя самая лучшая", "Шикарная", "Великолепная", "Дива", - гласят комментарии под видео.

Пользователи соцсети не поскупились также на "лайки" и "огненные" смайлики.

Ранее Лидо предложила модницам стильную альтернативу вечерним платьям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2208542-diva-lido-poshchegolyala-v-elegantnom-i-stilnom-obraze/

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