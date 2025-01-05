"Роскошная": Индира Едильбаева появилась в эффектном образе
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Казахстанская певица Индира Едильбаева поделилась новой фотосессией в соцсети. Исполнительница отметила, что хочет ворваться в новый год "с огненной энергией", передает NUR.KZ.
Певица и актриса не стала скрывать, что очень довольна результатом фотосессии. Она поблагодарила команду профессионалов.
"Хочу открыть год с такой огненной энергией! Невероятная команда работала над этим прекрасным творением", - отметила Индира.
На фото Индира в оригинальном черном аутфите демонстрирует свои стройные ноги. Свой наряд артистка дополнила остроносыми туфельками в тон. К образу она выбрала неброский макияж и мягкие локоны.
"Роскошная", "Красотка", "Богиня красоты. Просто слепишь через экран своей невероятной красотой", "Невероятная", "Хороша!", "Самые идеальные фото", "Куколка", "Нереальная красотка", - оставили свои восторженные комментарии пользователи Instagram.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2208101-roskoshnaya-indira-edilbaeva-poyavilas-v-effektnom-obraze/