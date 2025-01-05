"Роскошная": Индира Едильбаева появилась в эффектном образе

Казахстанская певица Индира Едильбаева поделилась новой фотосессией в соцсети. Исполнительница отметила, что хочет ворваться в новый год "с огненной энергией", передает NUR.KZ.

Певица и актриса не стала скрывать, что очень довольна результатом фотосессии. Она поблагодарила команду профессионалов.

"Хочу открыть год с такой огненной энергией! Невероятная команда работала над этим прекрасным творением", - отметила Индира.

На фото Индира в оригинальном черном аутфите демонстрирует свои стройные ноги. Свой наряд артистка дополнила остроносыми туфельками в тон. К образу она выбрала неброский макияж и мягкие локоны.

"Роскошная", "Красотка", "Богиня красоты. Просто слепишь через экран своей невероятной красотой", "Невероятная", "Хороша!", "Самые идеальные фото", "Куколка", "Нереальная красотка", - оставили свои восторженные комментарии пользователи Instagram.