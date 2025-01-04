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45-летняя Виктория Боня показала фото в купальнике с отдыха в Мексике

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Виктория Боня
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня встретила Новый год без снега: она поделилась снимками с отдыха на мексиканском курорте Тулум, показав себя в купальнике и в пляжном образе, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на странице Бони в Instagram. Виктория показала снимки в одежде, подобранной под выход на пляж: футболке и брюках, а также фото, сделанное в зеркале в отеле, в купальнике.

"Пока еще не купалась в океане, но уже греюсь на мексиканском солнышке", - написала телеведущая.

Подписчики в комментариях восхищаются красотой Виктории, интересуются, какой океан в Тулуме, а кто-то высказал личное мнение, что "Новый год без снега - не интересно".

По информации "Вокруг ТВ", Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года в городе Краснокаменске.

Она выросла в провинциальном городе. Рядом с ней были только мама, сестра и бабушка. Отец оставил семью, когда Боня была еще совсем маленькой.

В столицу будущая телеведущая приехала в 1996 году в возрасте 16 лет. Как и все симпатичные приезжие девушки, она пробовала себя в модельном бизнесе, работала официанткой в кафе.

В 2002 году Боня уехала в Соединенные Штаты Америки. 9 мая 2006 года, вернувшись из Штатов, решила попробовать свои силы на телевидении - так она попала на проект "Дом 2".

Сразу после ухода из шоу - там она участвовала чуть меньше года - Виктория Боня стала вести передачу на Семейном радио, а с 29 сентября 2007 года стала телеведущей программы "Cosmopolitan. Видеоверсия" на канале ТНТ.

Боня не раз попадала в список самых сексуальных женщин России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2207316-45-letnyaya-viktoriya-bonya-pokazala-foto-v-kupalnike-s-otdyha-v-meksike/

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