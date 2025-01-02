Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кендалл Дженнер поделилась откровенным праздничным снимком

Опубликовано:

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер. Фото: Robert Smith / Patrick McMullan via Getty Images

29-летняя американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала в Instagram-аккаунте новые праздничные фотографии у камина, где предстала в откровенном наряде, передает NUR.KZ.

На праздничной серии фотографий модель предстала в коротком наряде черного цвета, при этом у Кендалл были обнажены плечи.

На фото, как бы флиртующая взглядом и позой Дженнер, также продемонстрировала длинные ноги в черных колготках. Классический образ дополнен красными туфлями-лодочками и помадой в цвет обуви.

Короткие волосы Кендалл уложила в голливудском стиле, сделав объемную укладку и небольшие локоны.

Фотография сделана на фоне камина и новогодней елки.

За короткое время публикация набрала свыше 3 миллионов "лайков" и свыше 6 тысяч комментариев.

"Потрясающая", "Люблю тебя с короткими волосами", "Шикарная", "Ты прекрасна", "Дай угадаю, Кендалл - это подарок", "Горячая", - пишут под фото преданные подписчики модели.

По информации сайта IMDb, Кендалл Дженнер родилась в ноябре 1995 года в Лос-Анжелесе. Вместе с остальными членами своей семьи она участвует в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" - на текущий момент шоу насчитывает 20 сезонов.

Помимо этого Кендалл Дженнер является успешной моделью: наряду со съемками в журналах ее можно увидеть и на подиуме.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2207259-kendall-dzhenner-podelilas-otkrovennym-prazdnichnym-snimkom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie