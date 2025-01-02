Кендалл Дженнер поделилась откровенным праздничным снимком

29-летняя американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер показала в Instagram-аккаунте новые праздничные фотографии у камина, где предстала в откровенном наряде, передает NUR.KZ.

На праздничной серии фотографий модель предстала в коротком наряде черного цвета, при этом у Кендалл были обнажены плечи.

На фото, как бы флиртующая взглядом и позой Дженнер, также продемонстрировала длинные ноги в черных колготках. Классический образ дополнен красными туфлями-лодочками и помадой в цвет обуви.

Короткие волосы Кендалл уложила в голливудском стиле, сделав объемную укладку и небольшие локоны.

Фотография сделана на фоне камина и новогодней елки.

За короткое время публикация набрала свыше 3 миллионов "лайков" и свыше 6 тысяч комментариев.

"Потрясающая", "Люблю тебя с короткими волосами", "Шикарная", "Ты прекрасна", "Дай угадаю, Кендалл - это подарок", "Горячая", - пишут под фото преданные подписчики модели.

По информации сайта IMDb, Кендалл Дженнер родилась в ноябре 1995 года в Лос-Анжелесе. Вместе с остальными членами своей семьи она участвует в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" - на текущий момент шоу насчитывает 20 сезонов.

Помимо этого Кендалл Дженнер является успешной моделью: наряду со съемками в журналах ее можно увидеть и на подиуме.