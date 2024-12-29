В купальнике и шляпе: 58-летняя Холли Берри похвасталась фигурой
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58-летняя американская актриса Холли Берри выложила фото в купальнике - "женщина-кошка" отпраздновала Рождество на берегу моря, передает NUR.KZ.
Холли разметила фотографии в своем профиле в Instagram.
Актриса позировала перед камерой в черном слитном купальнике с декольте, который дополнила соломенной шляпой. Актриса была запечатлена с распущенными волосами.
А на другом кадре надела на себя футболку с изображением Гринча.
"Я не могу решить, хочу ли я быть непослушной или правильной в это Рождество, но я очень хорошо провожу время", - написала актриса.
Праздничные каникулы Холли проводит вместе со своим возлюбленным Ван Хантом.
Согласно данным сайта IMDb, Холли Берри родилась в августе 1966 года в Кливленде. Ее родители были медиками. В 17 лет будущая актриса выиграла конкурс "Юная мисс США", через год заняла первое место на конкурсе "Мисс США". С этого началась ее карьера в модельном бизнесе.
В 1989 году Берри впервые появилась на телевидении - она снялась в сериале "Живые куклы". Постепенно актриса вливалась в кинематограф. Многим она запомнилась по роли женщины-кошки в одноименном фильме, другим - по роли Шторм в трилогии "Люди Х".
Различные издания называли Холли Берри одной из самых сексуальных и желанных женщин планеты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2205444-v-kupalnike-i-shlyape-58-letnyaya-holli-berri-pohvastalas-figuroy/