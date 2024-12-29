В купальнике и шляпе: 58-летняя Холли Берри похвасталась фигурой

58-летняя американская актриса Холли Берри выложила фото в купальнике - "женщина-кошка" отпраздновала Рождество на берегу моря, передает NUR.KZ.

Холли разметила фотографии в своем профиле в Instagram.

Актриса позировала перед камерой в черном слитном купальнике с декольте, который дополнила соломенной шляпой. Актриса была запечатлена с распущенными волосами.

А на другом кадре надела на себя футболку с изображением Гринча.

"Я не могу решить, хочу ли я быть непослушной или правильной в это Рождество, но я очень хорошо провожу время", - написала актриса.

Праздничные каникулы Холли проводит вместе со своим возлюбленным Ван Хантом.

Согласно данным сайта IMDb, Холли Берри родилась в августе 1966 года в Кливленде. Ее родители были медиками. В 17 лет будущая актриса выиграла конкурс "Юная мисс США", через год заняла первое место на конкурсе "Мисс США". С этого началась ее карьера в модельном бизнесе.

В 1989 году Берри впервые появилась на телевидении - она снялась в сериале "Живые куклы". Постепенно актриса вливалась в кинематограф. Многим она запомнилась по роли женщины-кошки в одноименном фильме, другим - по роли Шторм в трилогии "Люди Х".

Различные издания называли Холли Берри одной из самых сексуальных и желанных женщин планеты.