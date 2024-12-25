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"Роскошная дива": чувственные и яркие образы Ани Лорак высоко оценили в Сети

Опубликовано:

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

46-летняя украинская исполнительница Ани Лорак представила на суд поклонников несколько образов - фотографии певица разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Счастливого Рождества! Какой образ из клипа "Мужчина мой" понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!" - написала Ани в своем блоге.

На фото в карусели певица появляется сначала в черном мини-платье, затем - в красном длинном платье с кружевными вставками, после - в черном латексе, и в завершении подборки - в сияющем аутфите с восточным колоритом.

"Не будем скрывать, что в каждом образе вы хороши. Но образ в красном — это просто восторг!", "В любом образе вы безумно красивы и гармоничны!", "Такой красавице, как вы, подходит абсолютно любой образ! Роскошная дива", - написали комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2204859-roskoshnaya-diva-chuvstvennye-i-yarkie-obrazy-ani-lorak-vysoko-ocenili-v-seti/

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