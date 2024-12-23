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"Никого не смущают волосы на теле?": новые фото Дины Саевой обсудили в Сети

Опубликовано:

Дина Саева
Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Модель с таджикскими корнями Дина Саева опубликовала серию новых фотографий в соцсети. Придирчивые фолловеры нашли один нюанс, который стал предметом обсуждения в комментариях, передает NUR.KZ.

Дина Саева предстала в классическом образе - длинном черном платье с глубоким декольте и туфлях на небольшом каблуке. Также модель позволила разглядеть детали аутфита поближе на некоторых снимках.

"Музыка: через душу в тело. Через тело в душу: любовь", - подписала публикацию Дина.

Подписчики блога манекенщицы оказались настолько внимательными, что разглядели даже волосинки на ее теле, что привело некоторых в замешательство.

"Никого не смущают волосы на теле?", "Волосы там", "Аппетит испортился", - написали они в комментариях.

Большинство фолловеров вступились за Дину.

"Прекрасно, будь собой", "Бедненькие мужчины, плохая тетя, наверное, психику испортила", "Да что вы все опять накинулись? Ну да, такая физиология у некоторых девушек. Ничего в этом сверхъестественного. Дина очень красивая", - отметили фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2203824-nikogo-ne-smushchayut-volosy-na-tele-novye-foto-diny-saevoy-obsudili-v-seti/

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