"Никого не смущают волосы на теле?": новые фото Дины Саевой обсудили в Сети

Модель с таджикскими корнями Дина Саева опубликовала серию новых фотографий в соцсети. Придирчивые фолловеры нашли один нюанс, который стал предметом обсуждения в комментариях, передает NUR.KZ.

Дина Саева предстала в классическом образе - длинном черном платье с глубоким декольте и туфлях на небольшом каблуке. Также модель позволила разглядеть детали аутфита поближе на некоторых снимках.

"Музыка: через душу в тело. Через тело в душу: любовь", - подписала публикацию Дина.

Подписчики блога манекенщицы оказались настолько внимательными, что разглядели даже волосинки на ее теле, что привело некоторых в замешательство.

"Никого не смущают волосы на теле?", "Волосы там", "Аппетит испортился", - написали они в комментариях.

Большинство фолловеров вступились за Дину.

"Прекрасно, будь собой", "Бедненькие мужчины, плохая тетя, наверное, психику испортила", "Да что вы все опять накинулись? Ну да, такая физиология у некоторых девушек. Ничего в этом сверхъестественного. Дина очень красивая", - отметили фанаты.