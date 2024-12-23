"Императрица": Катя Варнава удивила неожиданным образом

40-летняя актриса Екатерина Варнава, экс-участница шоу Comedy Woman появилась в неожиданном образе. Новые фотографии она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

"Бриллиант ценен именно потому, что он редкий", - написала Варнава.

Неожиданный образ актрисы тут же обсудили ее подписчики в комментариях.

"Императрица", "Суперобраз", "Ну что за дива", "Царица", "Эти ноги!", "Этот образ вам больше всех идет, класс!", "Роскошно", "Как всегда, прекрасна", "Шальная", "Катерина Великая", "Круто", "Вам идут эти кудряхи", "Как же красиво", "Вау, огонь", "Лучшая", - отреагировали на ее фото поклонники.

Но не обошлось и без комментариев о том, что актриса похудела.

"Ты совсем ничего не кушаешь? Красоточка!", "Вам бы покушать", - добавили в Сети.