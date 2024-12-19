"Такие стильные": Айым Сейтметова устроила фотосессию с дочерью в одинаковых аутфитах

Казахстанская актриса Айым Сейтметова, дочь известных актеров Данагуль Темирсултановой и Азата Сейтметова, показала фотосессию с маленькой дочерью, передает NUR.KZ.

Айым и ее дочь Томирис сделали фотосессию с одинаковыми аутфитами - мать и дочь появились в красных кофточках и синих джинсах. На теплых снимках обе они мило улыбаются и обнимаются, что привело в умиление подписчиков.

"Доченька - это так прекрасно, надеюсь Всевышний и мне подарит доченьку", "Моей доченьке 9 месяцев. Подрастет тоже как вы с дочей будем фоткаться", "Сладуся такая", "Моми - модель", "Солнышко", "Сладкие булочки такие", "Просто любовь", "Плюс одна мечта в копилку", "Такие стильные", - отреагировали пользователи соцсети на теплую фотосессию Айым с дочерью.