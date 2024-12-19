"Сногсшибательно": Ханде Эрчел украсила обложку глянца

Турецкая кинозвезда Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в сериале "Постучись в мою дверь", появилась в элегантных образах - новая фотосессия была сделана специально для глянцевого журнала, передает NUR.KZ.

Ханде появилась на обложке декабрьского выпуска Harper’s Bazaar Türkiye. Она стала обладательницей премии "Цифровая звезда года" Harper’s Bazaar Women of the Year. Больше всего в ней восхищает, отмечает редакция журнала, ее позитивная энергия.

Фотосессия для глянцевого журнала украсила ленту актрисы в Instagram. На двух первых фото, представленых в карусели, Ханде в элегантных нарядах и шляпках, на других - в оригинальных ярких аутфитах, позирующая на фоне городских строений.

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" искупалась в комплиментах. Восхищенные фанаты из разных стран не поскупились на "лайки".

"Замечательная принцесса", "Неописуемая красота", "Великолепная, как всегда, королева красоты", "Лучшая из лучших", "Ханде выглядит сногсшибательно", - отметили в Сети.